Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Suat Hoşaflı (37) idaresindeki 47 NN 447 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Canan Erçek'e (35) çarptı.
Ardından kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve yol kenarındaki başka bir araca çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Erçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü Suat Hoşaflı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.