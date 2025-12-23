Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Haliliye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza habı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
