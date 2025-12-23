Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:53
        
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Haliliye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza habı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        

