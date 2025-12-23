Şanlıurfa'da kripto para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adresteki aramalarda, kripto para üretimi yapılan 113 "mining" adı verilen düzenek, trafo, 4 server ve bilgisayar kasası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

