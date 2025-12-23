Şanlıurfa'da kripto para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, belirlenen şüpheliye ait adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramalarda, kripto para üretimi yapılan 113 "mining" adı verilen düzenek, trafo, 4 server ve bilgisayar kasası ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
