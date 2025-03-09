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        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:49
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        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da bir düğünde havaya ateş edilmesi görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

        Yapılan incelemede havaya ateş eden 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Şıldak, 4 ayrı adreste yapılan aramalarda ise uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 340 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildiği aktardı.

        Şıldak, ayrıca şüphelilere toplamda 20 bin 836 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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