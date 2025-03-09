Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da bir düğünde havaya ateş edilmesi görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

Yapılan incelemede havaya ateş eden 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Şıldak, 4 ayrı adreste yapılan aramalarda ise uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 340 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildiği aktardı.

Şıldak, ayrıca şüphelilere toplamda 20 bin 836 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.