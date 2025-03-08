AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Ay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Zehra Ay, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğunu belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ay, partisinin İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, kadınların birçok alanda çalışmaya gayret gösterdiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde kadınların kazanımlarından bahseden Ay, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz kazanımların yanında, daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak; evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakârca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum."