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        Şanlıurfalı görme engelli kadınlar, mukabele geleneğini Braille alfabesiyle sürdürüyor

        MÜSLÜM ETGÜ - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Braille alfabesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan görme engelli kadın kursiyerler, ramazan ayında mukabele ile iki kez hatim yapmayı arzuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:45
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        Şanlıurfalı görme engelli kadınlar, mukabele geleneğini Braille alfabesiyle sürdürüyor
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        MÜSLÜM ETGÜ - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Braille alfabesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursuna katılan görme engelli kadın kursiyerler, ramazan ayında mukabele ile iki kez hatim yapmayı arzuluyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve Haliliye İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen Braille alfabesi kursuna katılan görme engelli 20 kadın kursiyer, ramazan ayında mukabele okumaya başladı.

        Yapılan programa göre her gün belirlenen cüz sayısını okuyan kadınlar, ramazan ayında iki hatim yapmak istiyor.

        - "Öğrencilerimiz gerçekten çok istekli"

        Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, AA muhabirine, kentteki tek Braille alfabesi kursunda görme engellilere eğitim verdiklerini söyledi.

        Kursların 12 ay boyunca devam ettiğini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

        "Kursumuzda 2017 yılından bu yana her yıl ramazanda görme engelli öğrencilerimiz ile Braille alfabesiyle mukabele geleneğini sürdürüyoruz. Günde 2, bazen 3 cüz okuyoruz. Ramazanda 2 hatim yapıyoruz. Zaten gün boyunca burada olduğumuz için bir kısmını ben okuyorum, bir kısmını onlar okuyor, biraz dinleniyoruz sonra tekrar okuyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten çok istekli, Braille alfabesiyle okunan Kur'an-ı Kerim'i gün boyu ellerinden bırakmıyor. Merkezde 12 ay boyunca kursumuz devam ettiği için sürekli hatimlerimiz oluyor. Ramazan dışında öğrencilerimiz en az 1 hatim kendisi yapıyor. Ramazanda toplu olarak 2 hatim yapıyoruz ama ramazan dışında da hatimlerimiz devam ediyor."

        Merkezde görme engellilere yönelik küçük bir kütüphane de bulunduğunu ve burada engellilerin Braille alfabesiyle yazılmış eserlerden yararlanabildiklerini dile getiren Akbaş, öğrencileri motive etmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

        Kursiyerlerden Tülay Köse, 2017 yılından beri kursa devam ettiğini ve bu süreçte hocasının da desteğiyle 7 hatim yaptığını belirterek, "Kursumuz güzel ve çok seviyorum. Ramazan ayına özel mukabelemiz oluyor, hiç boş durmuyoruz, bu ay dolu geçiyor. Benim gibi görme engelli olan arkadaşlarımın da bu kursa katılmalarını isterim. Gelirlerse ben de öğrendiğim için kendilerine yardımcı olabilirim." diye konuştu.

        Şemse Hamurlu da merkezde katıldığı kurslar sayesinde sosyalleştiklerini söyledi.

        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini dile getiren Hamurlu, "Ramazan ayına özel hem bireysel olarak hem de kursta hocamızın nezaretinde mukabelelerimiz oluyor. Hocamızın da desteğiyle 2 veya 3 hatim yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Kursta ramazan çok güzel geçiyor"

        Zeynep Aslan ise kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve ramazanda mukabele geleneğini yaşattıklarını belirterek, "Hocamdan Allah razı olsun onun desteğiyle bir süredir hafızlık için de çalışıyorum ve 4 cüz ezberledim. Kursta ramazan çok güzel geçiyor, doya doya yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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