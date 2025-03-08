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        Haliliye Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:14 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:20
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        Haliliye Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Haliliye Belediyesi Millet Evleri ve Hanımlar Konağı kursiyerlerinin el emeği göz nuru ile hazırladıkları el işi ürünlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

        Haliliye Belediyesi'ne yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür eder Bozdağ, "Haliliye Belediyesi'nin üreten belediye olma ve Şanlıurfa'nın sanatkar gençlerini insanlarını değerlendirerek Şanlıurfa'nın kültürünü bunlara yansıtarak, hem Türkiye'ye hem de Şanlıurfa'ya kazandırma gayretlerinden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten çok muhteşem ürünler ortaya çıkardıkları gibi culhadan da birbirinden değerli sanat ürünü olan eserler ortaya koymuşlar. Halilliye üretecek Şanlıurfa kazanacak İnşallah Türkiye kazanacak.”

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise kadınların ürettime katılmasını görmekten mutluluk duyduğunu aktararak, "Bugün özel bir gün gerçekten. Haliliye Belediyemiz her zaman olduğu gibi toplumsal gelişme, sosyal faaliyetlere, geleneksel el sanatlarının yaşatılması noktasında büyük emek sarf ediyor bugün bunu biz kez daha burada tecrübe ettik." dedi.

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların ürettiği el emeği ürünlerin sergisinde bir araya geldiklerinin altını çizdi.

        Her ürünün bir şaheser olduğunu kaydeden Başkan Canpolat konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu ürünler gerçekten el emeği göz nuru en nadide bulunan ürünler. Bunlardan dolayı kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler culhamız ile birlikte Türkiye'de ve dünyada isim yapmakla birlikte açıldığımız gibi, diğer ürünlerinizi de sizlere pazar oluşturma noktasında yanınızda olacağız. Haliliye Belediyesi ve tüm resmi kurumlarımızda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız."

        Etkinliğe AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdurrahim Dusak, Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri, İl Kadın kolları Başkanı Zehra Ay, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, Haliliye Kadın Kolları Başkanı Fatma Ocak, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Vildan Gönüllü Çelik, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Fırat Körhan ile çok sayıda kadın davetli katıldı.

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        Galeri

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