Şanlıurfa'da Enderun usulüyle teravih kılındı

Şanlıurfa'daki Mevlana Camisi'nde, Enderun usulüyle kılınan teravih sonrası tasavvuf müziği sanatçıları sahne aldı.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teravih namazını ilahi, salavat, tekbirlerle güzelleştiren ve beş ayrı makam icra edilerek kılınan Enderun usulü teravih namazı, Mevlana Camisi'nde eda edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, herkesi manevi açıdan doyuran güzel bir gece olduğunu belirtti.

Bozdağ, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da güzel bir programa şahitlik ettiğini ve bu işin gönül işi olduğunu kaydetti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise Enderun usulü teravihin Osmanlı'da bir gelenek olduğunu ve bu geleneği tekrar yaşattıklarını aktardı.

Canpolat, müzik şehri Şanlıurfa'nın tasavvuf müziğinde de önemli yerlerde olduğunu gösterdiklerini dile getirdi.

Haliliye Belediyesi tarafından yeniden yaşatılan Enderun usulü teravih namazı geleneğinin ardından tasavvuf müziği sanatçıları Ahmet Uzunoğlu, Ramazan Kutlu, Hüseyin Akbulut, Mehmet Kemiksiz, Mustafa Akbaş, İbrahim Halil Altıngöz ve Enderun Hafızlar Topluluğu sahne aldı.

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi ve vatandaşlar katıldı.