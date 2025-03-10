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        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:49
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        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin aranan kişilerin yakalanması konusunda özel çalışmalar yaptığını belirtti.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından hapis cezası almış kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, çeşitli suçlardan 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü ile 2 ayrı kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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