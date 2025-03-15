Meclis Araştırma Komisyonu, Şanlıurfa'da çalıştay düzenledi

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Şanlıurfa'da çalıştay gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ile komisyon üyeleri, kentte araştırma alanlarına ilişkin bilgi edinmek ve alınması gereken tedbirleri değerlendirmek amacıyla Harran Üniversitesi Rektörlük binasında çalıştay düzenledi.

Cevizoğlu, AA muhabirine, komisyonun temel amacının, Türkiye'de ve bölgede kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti araştırmak olduğunu söyledi.

Komisyonun bu konuda dünyada ve Türkiye'de alınan önlemleri, mevzuat düzenlemelerini incelediğini anlatan Cevizoğlu, 4 ay süreli komisyonun, çalışmalarını tamamladıktan sonra rapor yazacağını belirtti.

Cevizoğlu, komisyonun çok hızlı ve derinlemesine inceleme yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda bile henüz yazım için süremiz olmasına rağmen yaklaşık 750 sayfalık raporumuz hazır hale geldi. Buna son halini en kısa zamanda vereceğiz. Bu işi uzatmadan, sürüncemede bırakmadan, etkili ve hızlı bir çözümü toplumumuza, kamuya ve bizim görevimiz gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunacağız. Komisyonumuzda kamu kuruluşlarından davet ettiğimiz çok değerli uzmanlar var. Hemen her alanda uzman var, her bakanlıktan uzmanlarımız var. Onlar da çalışma ekibimizi oluşturuyor. 22 tane milletvekilinden oluşuyordu komisyon. Ancak muhalefet partilerinden ana muhalefet partisi, bir üyeyi başından beri vermedi. Yani toplam olarak 21 üyeyle çalışmaya başladı komisyonumuz. Burada da çok sayıda milletvekiliyle birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."

Şanlıurfa'da toplantılardan aldıkları bilgilerinin sevindirici olduğunu aktaran Cevizoğlu, "Aldığımız bilgilerden biri de şu, 15 Mart 2025 yani bugün itibarıyla hiçbir kadına şiddet vakası emniyete intikal etmedi. Yani sıfır vakayla karşı karşıya olunduğu söylendi. Bu mutluluk verici bir şey, 'Nazar değmesin.' diyelim. Yılın sonuna kadar da inşallah öyle gider." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Komisyon Üyesi Cevahir Asuman Yazmacı da Elazığ ve Diyarbakır'daki temaslarının ardından Şanlıurfa'ya geldiklerini, komisyonun çalışmalarını gelecek hafta bitirdikten sonra rapor hazırlayacağını söyledi.