Şanlıurfa'da belediye meclis üyesinin aracına silahla ateş açan saldırganlar aranıyor

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirier'in yara almadığı olayın şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Dün gece, Birecik Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı otomobile Ağırtaş-Haydarahmet köy yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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