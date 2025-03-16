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        Şanlıurfa'da belediye meclis üyesinin aracına silahla ateş açan saldırganlar aranıyor

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırıda bulunan kişi veya kişiler aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:51
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        Şanlıurfa'da belediye meclis üyesinin aracına silahla ateş açan saldırganlar aranıyor
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırıda bulunan kişi veya kişiler aranıyor.

        Dün gece, Birecik Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı otomobile Ağırtaş-Haydarahmet köy yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirier'in yara almadığı olayın şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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