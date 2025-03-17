Şanlıurfa'da Çanakkale Türküsü tarihi mekanlarda seslendirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla 'Çanakkale Türküsü' tarihi mekanlarda seslendirildi.

Eyyüp Cenap Gülpınar Merkezi'nin müzik eğitmenleri ve gönüllü konservatuvar öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çanakkale Türküsü'nü Siverek Kalesi, tarihi Kaymakamlık Binası, Paşa Konağı ve şehitlikte seslendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında da yapılan çekimler, Siverek Kaymakamlığı tarafından desteklendi.

Eyyüp Cenap Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Taşçı, yaptığı açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Güzel bir çalışma olduğunu aktaran Taşçı, "Müzik atölyemizdeki eğitmenlerimizin teklifiyle Çanakkale Türküsü'ne bir klip çekmek istedik. Bunun için de Siverek'in tarihi ve manevi mekanlarına çalışmamızda yer verdik. Güzel bir çalışma oldu." dedi.

Konservatuvar öğrencisi Gülbahar Çetin de projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Projede solist olarak görev yaptığını belirten Çetin, "Türküyü, Çanakkale kahramanlarımızın o an yaşadığı zorlukları, o yiğitliği ve kahramanlığı aklıma getirerek ve duygulanarak okudum. O an çok farklı hissettirdi. Siverek'in farklı mekanlarında okumak çok güzeldi, bir nevi Siverek'i tanıtmış olduk." ifadesini kullandı.