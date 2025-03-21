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        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:14
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        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan K.G. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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