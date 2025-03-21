Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan K.G. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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