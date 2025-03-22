Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 139 cep telefonu ile 483 elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 139 cep telefonu ile 483 elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 139 cep telefonu ile 483 elektronik sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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