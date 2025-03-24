Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonla dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekiplerce ilçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 9 cep telefonu, 10 SIM kart, SIM kart bloğu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin 16 ilde 29 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.
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