Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonla dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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