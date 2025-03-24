Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonla dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Ekiplerce ilçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 9 cep telefonu, 10 SIM kart, SIM kart bloğu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin 16 ilde 29 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        Erbakan: Belediyelerimize 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelası astık
        Erbakan: Belediyelerimize 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelası astık
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da iftar programına...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da iftar programına...
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şantiye deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tut...
        Şanlıurfa'da şantiye deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tut...