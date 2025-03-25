Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Süleyman İ. (43) idaresindeki 34 PN 2848 plakalı otomobil, kırsal İleri Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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