Hokey Gençler A Kız - Erkek Grup Yarışmaları Şanlıurfa'da yapıldı
Hokey Gençler A Kız - Erkek Grup Bölge Yarışmaları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirildi.
Hokey Gençler A Kız - Erkek Grup Bölge Yarışmaları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı 11 Nisan Mahallesi'nde bulunan Suruç hokey sentetik sahada 11 ilden 27 takım ve 648 sporcunun katılımıyla düzenlendi.
Müsabakanın sonunda şampiyon olan takımlara kupaları verildi.
Suruç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abit Bostancı, Türkiye'nin altıncı hokey sahasının Suruç'ta bulunduğunu söyledi.
Yarışmanın Suruç'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bostancı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanın takımları kutladı.
İlçe için önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Bostancı, emeği geçenlere teşekkür etti.
Törene, Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç ve diğer ilgililer katıldı.
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