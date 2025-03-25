Hokey Gençler A Kız - Erkek Grup Yarışmaları Şanlıurfa'da yapıldı

Törene, Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç ve diğer ilgililer katıldı.

İlçe için önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Bostancı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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