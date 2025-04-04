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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:02 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:02
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed Orcan

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 80 Fatih Eren), Safa Kınalı (Dk. 73 Okyere), Kappel (Dk. 83 Çağrı Giritlioğlu), Akabueze (Dk. 73 Hakan Erçelik), Nafican Yardımcı, Muscat, Hasan Hüseyin Acar, Alpay Çelebi, Ogundu, Begiç

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Eren Erdoğan (Dk. 46 Hasani), Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Babacar, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Liço), Enes Alıç, İshak Karaoğul (Dk. 71 Hüsamettin Yener), Balburdia, Anıl Koç (Dk. 71 Ali Ülgen)

        Goller: Dk. 6 Safa Kınalı, Dk. 45 Ogundu, Dk. 55 Hasan Hüseyin Acar (Penaltıdan) (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 33 Enes Alıç (Penaltıdan), Dk. 78 Liço (Geosis Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Oulare, Dk. 84 Ali Ülgen (Geosis Boluspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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