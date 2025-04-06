Şanlıurfa'da eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde H.Y, boşanma aşamasındaki eşi Z.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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