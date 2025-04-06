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        Şanlıurfa'da eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:26
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        Şanlıurfa'da eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde H.Y, boşanma aşamasındaki eşi Z.Y'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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