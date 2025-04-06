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        Şanlıurfa'da makas atan araç sürücüsüne 10 bin 269 lira para cezası

        Şanlıurfa'da makas atan ve kıvılcım çıkaran araç sürücüsüne 10 bin 269 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:12
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        Şanlıurfa'da makas atan araç sürücüsüne 10 bin 269 lira para cezası
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        Şanlıurfa'da makas atan ve kıvılcım çıkaran araç sürücüsüne 10 bin 269 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haber sitesinde yer alan 'Karaköprü-Diyarbakır yolunda makas atan ve kıvılcım çıkaran araç' konulu paylaşım üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

        Yapılan çalışma sonucunda araç ve sürücüsünün tespit edildiğini aktaran Şıldak, sürücüye trafik mevzuatı uyarınca 10 bin 269 lira trafik idari para cezası uygulandığını, aracın ise trafikten men edildiğini kaydetti.

        Şıldak, ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçu kapsamında adli işlem başlatıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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