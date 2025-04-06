Şanlıurfa'da makas atan araç sürücüsüne 10 bin 269 lira para cezası

Şanlıurfa'da makas atan ve kıvılcım çıkaran araç sürücüsüne 10 bin 269 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haber sitesinde yer alan 'Karaköprü-Diyarbakır yolunda makas atan ve kıvılcım çıkaran araç' konulu paylaşım üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

Yapılan çalışma sonucunda araç ve sürücüsünün tespit edildiğini aktaran Şıldak, sürücüye trafik mevzuatı uyarınca 10 bin 269 lira trafik idari para cezası uygulandığını, aracın ise trafikten men edildiğini kaydetti.

Şıldak, ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçu kapsamında adli işlem başlatıldığını ifade etti.