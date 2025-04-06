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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:12 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:12
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Aşağı Eşme Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Şüpheli Hasan K. (53) yanında bulundurduğu tabancayla yeğeni Enver K. (38) ile yeğeninin oğlu Ebubekir K'ye (22) ateş etti.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Enver K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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