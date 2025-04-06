Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Aşağı Eşme Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Şüpheli Hasan K. (53) yanında bulundurduğu tabancayla yeğeni Enver K. (38) ile yeğeninin oğlu Ebubekir K'ye (22) ateş etti.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Enver K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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