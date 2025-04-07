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        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

        Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:45
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        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
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        Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı sabah saatlerinde de sürdü.

        Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Ayrıca park halindeki araçların üzeri de tozla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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