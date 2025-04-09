Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülpınar mesajında, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir destanın yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

105 yıl önce 11 Nisan 1920'de aziz şehrin inancını, yüreğini ve onurunu ortaya koyarak düşmana "dur" dediğini hatırlatan Gülpınar, şunları kaydetti:

"Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle İstiklal Madalyalı Urfa, iman dolu yüreklerle ayağa kalktı. Hiçbir yardım beklemeden, yalnızca Allah'a güvenerek destan yazdı. O gün canla, kanla korunan bu şehir, bugün de aynı ruhla istikbaline yürüyor.

Biz ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklarda, birlik, kardeşlik ve adaletle yol alıyoruz. Unutmayalım kurtuluş ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir. Bugün, Gazze'de süren insanlık dışı saldırılara karşı en derin duygularımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Oradaki mazlumların direnişi, bizlere bir kez daha özgürlüğün ve onurun bedelini hatırlatıyor. Bu vesileyle, başta şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 105. yıl dönümünü yürekten kutluyorum."