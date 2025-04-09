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        Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar icra yoluyla satışa çıkarıldı

        Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar, SGK ve Vergi Dairesi borçları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:38
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        Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar icra yoluyla satışa çıkarıldı
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        Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar, SGK ve Vergi Dairesi borçları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı.

        Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK ve Vergi Dairesine olan belediye borçlarının durumunu 5 ay önce belediye meclis toplantısında gündeme getirdiklerini belirtti.

        SGK ve Vergi Dairesine olan borçları, belediyeye ait bazı taşınmazların değeri karşılığında mahsuplaştırılması için yetki talep ettiklerini aktaran Bucak, şunları kaydetti:

        "Bu konuyu defalarca meclis gündemine getirmemize rağmen, ilgili maddeler ne yazık ki reddedildi. Bugün ise söz konusu borçlar nedeniyle SGK ve Vergi Dairesi tarafından taşınmazlarımız icra yoluyla ilana çıkarılmış durumda. Buna rağmen muhalefet, kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyor. Ben bu konuda sözü yine milletimize bırakıyorum. Aylar süren gayretlerimizin ardından, her defasında yetki talep etmemize rağmen olumsuz yanıt veren muhalefet meclis üyelerine, konunun gerekirse icra yoluyla çözüleceğini o gün açıkça ifade etmemize rağmen, bugün sanki kendilerine hiçbir açıklama yapılmamış gibi bir çaba içine girdiklerini görüyorum. Takdir milletimizindir."

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise Siverek'te rezerv alanda bulunan 33 parselin satışa çıkarıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yeniden Refah Partili meclis üyelerinin satışına karşı oy kullandığı rezerv alan, icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Daha önce yapılan olağan meclis toplantılarında, Siverek Belediyesinin borç yükünü azaltmak ve artan faiz ödemelerinin önüne geçmek amacıyla rezerv alanın satışı gündeme gelmişti ancak Yeniden Refah Partili meclis üyeleri, satış teklifine ret oyu vermişti. Belediyelere yönelik yayımlanan yeni genelgeyle, kamu kurumlarına olan borçların ödenmesi zorunlu hale getirildi. Bu gelişmenin ardından, alacaklı kurumlar belediyeye ait taşınmazlara icra yoluyla haciz işlemi başlattı. Bu kapsamda, Diyarbakır kara yoluna yakın konumda bulunan ve rezerv alan olarak belirlenen araziler, icradan satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelirin, belediyenin mevcut SGK ve Vergi Dairesine olan borçların kapatılmasında kullanılacak."

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