Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar icra yoluyla satışa çıkarıldı

Siverek Belediyesine ait bazı taşınmazlar, SGK ve Vergi Dairesi borçları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK ve Vergi Dairesine olan belediye borçlarının durumunu 5 ay önce belediye meclis toplantısında gündeme getirdiklerini belirtti.

SGK ve Vergi Dairesine olan borçları, belediyeye ait bazı taşınmazların değeri karşılığında mahsuplaştırılması için yetki talep ettiklerini aktaran Bucak, şunları kaydetti:

"Bu konuyu defalarca meclis gündemine getirmemize rağmen, ilgili maddeler ne yazık ki reddedildi. Bugün ise söz konusu borçlar nedeniyle SGK ve Vergi Dairesi tarafından taşınmazlarımız icra yoluyla ilana çıkarılmış durumda. Buna rağmen muhalefet, kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyor. Ben bu konuda sözü yine milletimize bırakıyorum. Aylar süren gayretlerimizin ardından, her defasında yetki talep etmemize rağmen olumsuz yanıt veren muhalefet meclis üyelerine, konunun gerekirse icra yoluyla çözüleceğini o gün açıkça ifade etmemize rağmen, bugün sanki kendilerine hiçbir açıklama yapılmamış gibi bir çaba içine girdiklerini görüyorum. Takdir milletimizindir."