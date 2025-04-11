Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar kutlama mesajı yayımladı.
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar kutlama mesajı yayımladı.
Vali Şıldak mesajında, 11 Nisan 1920 tarihinin Urfa'nın vatansever halkının büyük bir cesaret ve fedakarlıkla ortaya koyduğu destansı mücadele sonucunda düşman işgaline son vererek özgürlüğüne kavuştuğu günün adı olduğunu belirterek, "Bu şanlı zaferin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet olmamız için can verme pahasına mücadeleden bir an bile geri durmamış olan bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerimin kurtuluş gününü en içten dileklerimle kutluyor, sahip olduğumuz bu birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, mesajında, Urfa'nın kurtuluşunun yalnızca yerel değil, aynı zamanda ulusal bir zafer olduğunu belirtti.
Büyük fedakarlıklar ve cesaretle bu toprakları savunan Onikilerin kahramanlıkları, çevre illerin kurtuluş mücadelesinde adeta bir domino etkisi yarattığını ifade eden Önen, şunları kaydetti:
"Urfa'nın direnişi, milli mücadele ruhunu pekiştirerek, bölgedeki diğer illere ilham kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük kahramanlık gösteren ve adını tarihe altın harflerle yazdıran Onikiler ve onların yoldaşlarının isimlerinin tek tek bilinmesi gençlerimiz açısından önemli, mümkün olan her fırsatta isimlerini rahmet ve minnetle anmamız gerekiyor. 11 Nisan 1920 tarihi, aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin bir sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu topraklar için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, onların bize bıraktığı vatan mirasını korumak için maddi manevi tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yine bir 11 Nisan günü, Şanlıurfa'nın tarihinde bir dönüm noktası olarak coşku, heyecan ve gururla anılacak. Şanlıurfalılar olarak, tarihimizin derinliklerinden gelen milli duygularımızla, geleceğe umutla yürüyeceğiz. Kurtuluş günümüz kutlu olsun."
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da Urfalıların, bileğinin hakkıyla "şanlı" unvanını aldığını belirterek, kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu ve aşiretleriyle milli birlik içerisinde Kurtuluş mücadelesinin verildiğini kaydetti.
Urfa halkının milli birlik ruhuyla topyekün mücadele ettiğinin altını çizen Yazmacı, mesajında şunlara yer verdi:
"Urfa halkı, Türk milletinin en zor şartlarda bile vatanını canı pahasına, bir an bile tereddüt etmeden müdafaa edeceğini göstererek, Şanlıurfa’nın bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olduğunu kanıtlamıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında kenti işgal etmek isteyen düşmana karşı Şanlıurfa halkı topyekün direniş göstererek 11 Nisan 1920'de kurtuluşunu ilan etmiştir.”
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise mesajında, Şanlıurfa'nın tarihi zaferine dikkat çekerek, "105 yıl önce, 11 Nisan 1920'de, bu aziz şehir; inancını, yüreğini ve onurunu ortaya koyarak, düşmana 'Dur' dedi. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle… İstiklal Madalyalı Urfa, iman dolu yüreklerle ayağa kalktı. Hiçbir yardım beklemeden, yalnızca Allah'a güvenerek destan yazdı. O gün canla, kanla korunan bu şehir, bugün de aynı ruhla istikbaline yürüyor. Biz, ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklarda; birlik, kardeşlik ve adaletle yol alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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