Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şıldak mesajında, 11 Nisan 1920 tarihinin Urfa'nın vatansever halkının büyük bir cesaret ve fedakarlıkla ortaya koyduğu destansı mücadele sonucunda düşman işgaline son vererek özgürlüğüne kavuştuğu günün adı olduğunu belirterek, "Bu şanlı zaferin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet olmamız için can verme pahasına mücadeleden bir an bile geri durmamış olan bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerimin kurtuluş gününü en içten dileklerimle kutluyor, sahip olduğumuz bu birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, mesajında, Urfa'nın kurtuluşunun yalnızca yerel değil, aynı zamanda ulusal bir zafer olduğunu belirtti.

Büyük fedakarlıklar ve cesaretle bu toprakları savunan Onikilerin kahramanlıkları, çevre illerin kurtuluş mücadelesinde adeta bir domino etkisi yarattığını ifade eden Önen, şunları kaydetti: "Urfa'nın direnişi, milli mücadele ruhunu pekiştirerek, bölgedeki diğer illere ilham kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük kahramanlık gösteren ve adını tarihe altın harflerle yazdıran Onikiler ve onların yoldaşlarının isimlerinin tek tek bilinmesi gençlerimiz açısından önemli, mümkün olan her fırsatta isimlerini rahmet ve minnetle anmamız gerekiyor. 11 Nisan 1920 tarihi, aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin bir sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu topraklar için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, onların bize bıraktığı vatan mirasını korumak için maddi manevi tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yine bir 11 Nisan günü, Şanlıurfa'nın tarihinde bir dönüm noktası olarak coşku, heyecan ve gururla anılacak. Şanlıurfalılar olarak, tarihimizin derinliklerinden gelen milli duygularımızla, geleceğe umutla yürüyeceğiz. Kurtuluş günümüz kutlu olsun."