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        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:38
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        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlanıyor
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        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

        Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kurtuluş" konulu "Geleneksel sıra gecesi" programında kente özgü türküler seslendirildi.

        Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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