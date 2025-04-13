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        Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ilk 3 ayında 59 ülkeye 3 milyon 622 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:22
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        Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi
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        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ilk 3 ayında 59 ülkeye 3 milyon 622 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

        Geçen yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 597 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 622 bin dolara çıktı.

        Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 724 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 512 bin dolarla Hollanda ve 329 bin dolarla İngiltere izledi.

        - "Pul biber ihracatının artarak devam etmesi çok önemli"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının yılın ilk çeyreğinde artarak devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

        İhracat rakamlarında artışın devam etmesini beklediklerini belirten Kızıldemir, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl pul biber ihracatını yıl boyunca artan rakamlarla tamamladık. Bu yılın ilk çeyreğinde de pul biber ihracatının artarak devam etmesi çok önemli, ihracat rakamlarımızın yıl sonuna kadar artarak devam etmesini bekliyoruz. Pul biberimizin tadına bakanlar bu lezzetten vazgeçmiyor. Bunun da en güzel örneği artan ihracat rakamlarımız. İhracat rakamlarımızın yüksek olması başta Şanlıurfa'daki üreticiler olmak üzere tüm çiftçilerimiz açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Biber üreten çiftçilerimizin desteklenmesi bölgedeki ekim alanlarını arttıracak ve elde edilecek olan yüksek üretim daha fazla ihracat imkanı sağlayacaktır. Bahar ayında yağışların istenilen düzeye gelmesiyle rekoltenin daha iyi geçmesini ümit etmekteyiz."

        Kızıldemir, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerle üretimin değerinin daha fazla ortaya çıkacağına dikkati çekerek, tarımsal üretimi fazla olan ülkelerin daha avantajlı bir konuma geleceğini dile getirdi.

        Çiftçilerin tarlasında üretimi sürdürmek için kararlı olduğunu anlatan Kızıldemir, "Ülkemiz çiftçisi modern tarımla üretimini arttırmaktadır. Elde edilen yüksek rekolte aynı zamanda ihracat rakamlarına yansımakta ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunmaktadır. İnanıyorum ki yeni sezonda gelecek ürünlerle ihracat rakamlarımız yükselişine devam edecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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