Şanlıurfa'da gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi

Uydular, gezegenler ve uzay olayları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, burada teleskopla gezegenleri gözlemleme fırsatı buldu.

Suruç Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 11 Nisan Mahallesi'nde kümbet evlerinin bulunduğu alanda öğrencilerin gök bilimine ilgilerini artırmak için program düzenlendi.

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