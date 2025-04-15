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        Şanlıurfa "UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı"na ev sahipliği yapacak

        Şanlıurfa, 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:25
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        Şanlıurfa "UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı"na ev sahipliği yapacak
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        Şanlıurfa, 2026 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, düzenlediği basın toplantısında, kadim tarihi, zengin kültürel birikimi ve köklü müzik geleneğiyle adından söz ettiren kentin UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde "Müzik Şehri" ünvanına sahip olarak önemli bir başarıya imza attığını anımsattı.

        Bu ünvanı aktif hale getirmek için göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmalara başladıklarını aktaran Gülpınar, şöyle devam etti:

        "Dünyanın dört bir yanından aralarında Kansas City, Belfast, Da Lat gibi iddialı birçok uluslararası aday şehirle bu süreçte yarıştık ve onları geride bırakarak bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazandık. 2026 yılında düzenlenecek olan UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapma hakkı, geçtiğimiz hafta İtalya Pesaro'da gerçekleştirilen toplantıda ilan edildi ve bu önemli görev Şanlıurfa'mıza verildi. UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacak şehri simgeleyen küre İtalya'dan bize geçti. Küre, 2026 yılında yapacağımız toplantı sonrasında bir sonraki ev sahibine teslim etmek üzere o güne kadar bizde kalacak. Bu karar, sadece şehrimiz için değil tüm Türkiye için büyük bir onur ve kültürel bir diplomasi zaferidir. Bu başarı, son bir yılda yürüttüğümüz yoğun çabalar ve diplomatik girişimler ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımızın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde mümkün olmuştur."

        Gülpınar, Şanlıurfa'nın sadece bir müzik şehri değil Göbeklitepe'den Balıklıgöl'e, eşsiz mutfağından halk edebiyatına kadar tarih ve kültürle yoğrulmuş çok yönlü bir medeniyetin merkezi olduğunu ifade etti.

        Toplantının kentin tüm değerleriyle dünya sahnesine taşınması noktasında çok önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Gülpınar, "Yaklaşık 80 ülkeden müzik şehirlerinin temsilcilerinin katılması beklenen bu toplantı, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına katkı sunacak; aynı zamanda şehrimizin yerel kültürel potansiyelinin global ölçekte tanıtımına olanak sağlayacaktır. Bugünden itibaren hazırlık sürecine girmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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