Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılacak 11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi
Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi.
Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi.
Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesi’nde baklava üretimi yapan bir iş yerinin deposunda denetim gerçekleştirildi.
Denetimde koliler içinde küflenmiş ve kurtlanmış 11 ton ceviz içi ele geçirildi.
Ceviz içlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.