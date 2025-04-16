Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılacak 11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesi’nde baklava üretimi yapan bir iş yerinin deposunda denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi.

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