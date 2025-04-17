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        Bilgisayar mühendisi uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da bilgisayar mühendisi 25 yaşındaki A.G, 2,5 yıl kullandığı uyuşturucudan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:41
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        Bilgisayar mühendisi uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu
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        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da bilgisayar mühendisi 25 yaşındaki A.G, 2,5 yıl kullandığı uyuşturucudan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulmayı başardı.

        Adanalı A.G, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyken aynı zamanda kendi alanında bir şirkette çalışmaya başladı.

        Bir süre sonra arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan A.G, 2.5 yıl kullandığı uyuşturucu nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşamaya başladı.

        Ailesinin de desteğiyle bağımlılığından kurtulmak için 3 ay önce YEDAM'a başvuran A.G, aldığı destek sayesinde uyuşturucu kullanmayı bıraktı.

        Bağımlılıktan kurtulma sürecini AA muhabiriyle paylaşan A.G, uyuşturucu ile üniversite son sınıf öğrencisiyken arkadaş ortamında tanıştığını belirtti.

        Madde kullanmaya başlamadan önce güzel bir hayatı olduğunu anlatan A.G. "Mezun olmadan çalışmaya başlamıştım. Yaklaşık 2,5 yıl uyuşturucu kullandım. Uyuşturucu kullandığım son yıldaki süreçte işimden oldum. Kullandığım dönemde işlerim azaldı, anlayış kapasitem azaldı, kendi yetkinliğimi ortaya koyamamaya başladım, iş yerimde sorunlar yaşamaya başladım, aile ilişkilerimde sorunlar yaşamaya başladım. Ailemden tamamıyla uzaklaşmaya başladım." ifadelerini kullandı.

        -"YEDAM ile tedavimiz devam ediyor"

        A.G, madde kullandığını gizlemek için çoğunlukla eve gelmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Tamamıyla beni olumsuza çekiyordu ancak maddenin etkisiyle bunu görmemezlikten geliyordum veya fark etmiyordum. Son 1 yılda sentetik uyuşturucu kullanınca vücudum oldukça zayıflamaya başladı. Artık elim, ayağım neredeyse tutmuyordu, kalkıp kendime yemek bile yapamayacağım günler yaşadım. Ailem artık son süreçte madde kullandığımı öğrenince beni ikna etmek için birkaç defa yanıma geldiler. En son beni ikna ettiler ve beraber döndük. Döndükten sonra Alkol ve Madde Bağımlılığı Bırakma Merkezi'nde (AMATEM) tedavim başladı. Tedavimin birinci ayının bitimiyle YEDAM sosyal hizmet uzmanıyla karşılaştık, bize YEDAM'ı anlattı. Ondan beri de YEDAM ile tedavimiz devam ediyor."

        -"Yüksek lisans eğitimime başlayacağım"

        YEDAM'da çok güzel karşılandıklarını dile getiren A.G. şöyle devam etti:

        "Burası tamamıyla gizlilik esasına uyulan bir ortam. Gelmeden önce ben buranın varlığından haberdar değildim. YEDAM bir nimetmiş, öyle diyebilirim. Çünkü maddi etkenleri veya yoksulluğu bir şekilde atlatabiliyoruz ama psikolojik desteğin önemini ben buraya geldiğimde fark ettim. Bırakmaya karar verdikten sonra yaşadığımız atakları YEDAM oldukça azalttı ve psikolojik açıdan bizi rahatlattı. YEDAM bağımlılığın her noktasında destek veren bir kuruluş, bağımlılıkla sıkıntısı olan herkese tavsiye ederim. Öncelikle birkaç ay içinde askerlik görevimi yerine getireceğim. Sonra mesleğime devam etme düşüncesindeyim. Yüksek lisans eğitimime başlayacağım."

        -"Danışanın yeni bir hayata başladığını söyleyebiliriz"

        Uzman psikolog Fatma Çiğdem Şeyhanlıoğlu da YEDAM'ın 81 ilde ve KKTC'de toplam 105 merkezde ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

        Merkezde alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığı alanlarında danışan kabulü yapıldığını aktaran Şeyhanlıoğlu, "Merkezde bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Ailelerle görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Sosyal hizmet desteği sağlanmaktadır. Değişim demek yeni alışkanlıklar, yeni bir çevre, yeni bir hayat demektir. Danışanların sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunlarının giderilmesinde diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılmaktadır." şeklinde konuştu.

        Şeyhanlıoğlu, atölyede danışanların yaşama uyumunun arttırılması amacıyla meslek edindirme kursları da verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "İyileşmenin kalıcı olması ve hayata uyum sağlanabilmesi için YEDAM atölyede uzun süreli aktiviteler sunmaktadır. 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden bağımlılara, yakınlarına veya bağımlılıkla ilgili bilgi almak isteyenlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu sürece hem psikologlar, hem sosyal hizmet uzmanları eşlik etmektedir. Atölye çalışmaları yapılmaktadır. Atölye çalışmalarımızda, meslek edindirme kurslarımız bulunmaktadır. Danışanın buraya girdikten sonra aslında tekrar yeni bir hayata başladığını söyleyebiliriz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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