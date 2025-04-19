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        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu

        Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:27
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        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu
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        Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne katıldıktan sonra Suriye'de kamikaze dron eğitimi alan ve örgütün sözde sabotajcılarından olduğu belirlenen terörist, teslim olması için ikna edildi.

        Terörist, ikna çalışmaları sonunda terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terörist sayısı 5'e ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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