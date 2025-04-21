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        Şanlıurfa'da 'Sporun Geliştirilmesi Projesi' tanıtımı yapıldı

        Şanlıurfa'da yetenekli öğrencileri tespit ederek yetiştirmek ve sporu geniş kitlelere yaymak için uygulamaya başlanacak 'Sporun Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:53
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        Şanlıurfa'da 'Sporun Geliştirilmesi Projesi' tanıtımı yapıldı
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        Şanlıurfa'da yetenekli öğrencileri tespit ederek yetiştirmek ve sporu geniş kitlelere yaymak için uygulamaya başlanacak 'Sporun Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle yapılan 'Sporun Geliştirilmesi Projesi' için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

        Burada konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, amaçlarının gençleri uygun spor alanlarına yönlendirerek onların gelişimini sürdürüp yeteneklerinin yöneldiği alanları belirlemek olduğunu söyledi.

        Projede hedef kitlenin ildeki bütün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler olarak belirlendiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'da ilk, orta ve lise düzeyinde branşlara özgü yetenekli öğrencileri tespit edip gelişimlerini sağlamak, performanslarını üst düzeye ulaştırmak ve bilimsel yöntemler kullanarak bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki karşılaşmalarda Şanlıurfa'yı ve ülkemizi temsil edecek güçlü bir sporcu kadrosu yetiştirmeyi planlıyoruz. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığımız bir yetenek taraması uygulaması yapıyor. Ancak biz bunu bütün sınıflara yayarak sadece ilkokul üçüncü sınıflarda değil bütün sınıf düzeylerinde ilk ve ortaokulda bu şekilde bir kapsamlı yetenek taramasıyla bütün gençleri mercek altına alıp kuracağımız test ve performans laboratuvarında üniversitemiz bünyesinde oluşturacağız."

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da öğrencilerin sportif alandaki yeteneklerinin desteklenmesiyle güçlü bir şehir ve güçlü Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşacaklarını belirtti.

        Projeyle en ücra mahallelere kadar gidileceğini dile getiren Yazmacı, Şanlıurfa'da spor kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ise projenin kentte spor alt yapısının kurumsal temellerle güçlenmesini hedefleyen önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

        Programın sonunda milli sporculara ödül verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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