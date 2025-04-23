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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:02
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gülpınar mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak 23 Nisan’ın yalnızca bir tarih değil, milletin kendi kaderini belirlediği önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

        Gülpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "İstiklal Savaşımızın yürütülmesi ve zafere ulaşması, 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle mümkün olmuştur. Bunun için, 23 Nisan çok önemli bir gündür. Bu Meclis, çok önemli ve manalı bir meclistir. Bu yüzden 23 Nisan, sadece bir tarih değil, milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini, yani milli egemenliğimizi dünyaya ilan ettiğimiz büyük bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza olan inancının en güçlü göstergesidir. Bizler, bu güzel şehri çocuklarımız için daha yaşanabilir, daha adil, daha huzurlu bir yer haline getirmekle sorumluyuz. Yerel yönetim olarak attığımız her adımda çocuklarımızı merkeze alıyor, onların hayallerine kulak veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuğun gülümsemediği bir şehir, geleceğe güvenle bakamaz."

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