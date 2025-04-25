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        Şanlıurfa'da küçük kızın akülü sandalye talebi yerine getirildi

        Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çektiği video ile sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan küçük kızın akülü sandalye talebini yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:41
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        Şanlıurfa'da küçük kızın akülü sandalye talebi yerine getirildi
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        Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çektiği video ile sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan küçük kızın akülü sandalye talebini yerine getirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyüp Nebi Mahallesi'nde 9 yaşındaki cam kemik hastası Hülya Çakır, ailesinin desteğiyle çektiği videosunu sosyal medya aracılığıyla Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a gönderdi.

        Videoyu izleyen Kuş, Çakır'ın akülü sandalye talebini yerine getireceği sözünü verdi.

        Başkan Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, Eyyüp Nebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu ve Belediye Meclis Üyesi Hamza Göktaş ile birlikte Hülya'nın evine giderek akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

        Çakır, hayalini gerçeğe dönüştüren Başkan Kuş'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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