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        Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay'ın gözü dünya şampiyonluğunda

        MÜSLÜM ETGÜ - Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay, 22-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:02
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        Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay'ın gözü dünya şampiyonluğunda
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        MÜSLÜM ETGÜ - Milli muaythai sporcusu Muhammed Bilal Okay, 22-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

        Antalya'da 11-16 Nisan'da Halil Durna, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 71 kiloda şampiyon olan Şanlıurfalı Okay, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

        Antrenörü Serhat Akagündüz eşliğinde memleketi Şanlıurfa'da hazırlıklarını aralıksız sürdüren milli sporcu Okay, Antalya'daki dünya şampiyonasında birincilik kürsüsünde yer almayı hedefliyor.

        Milli sporcu Okay, AA muhabirine, Şanlıurfa Spor Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde öğretmenlerinin tavsiyesiyle muaythai sporuna başladığını söyledi.

        Muaythai ve kick boks branşlarında birçok başarıya imza attığını belirten Okay, şunları kaydetti:

        "2023 yılında katıldığım Kick Boks Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçildim. Macaristan'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katıldım ancak sakatlığımdan dolayı maçlara çıkamadım. 2024 yılında Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda ise finale yükseldim ancak yine sakatlığım nedeniyle doktor kararıyla final maçına çıkamadım ve ikinci oldum."

        Başarıya ulaşmak için sürekli çalıştığını ve asla pes etmediğini vurgulayan Okay, bu süreçte kendisine destek olan ailesine, yakınlarına ve sponsoru Akçakale Belediyesi'ne teşekkür etti.

        Antalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında kürsünün zirvesinde yer almayı hedeflediğini anlatan Okay, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de düzenlenecek IFMA Büyükler ve Elit Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra doğup büyüdüğüm Akçakale ilçesinde antrenörlük yaparak gençlere örnek olmayı hedefliyorum."

        - "Bilal'in başarılı olacağını düşünüyorum"

        Antrenör Akagündüz ise Okay'ın çok hırslı bir sporcu olduğunu ve spora büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu vurguladı.

        Okay'ın kazandığı her başarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Akagündüz, "Şanlıurfa'da Bilal gibi yetenekli çok sayıda gencimiz var. Amacımız bu gençleri topluma kazandırmak. Bilal, bugüne kadar birçok zorluk yaşadı, buna bizzat şahit oldum. Muaythai Dünya Şampiyonası'na az bir zaman kaldı. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip eksikliklerimizi tamamlarsak Bilal'in başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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