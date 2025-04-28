Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor olağanüstü kongremiz yeterli çoğunluk sağlanamadığından 5 Mayıs 2025 saat 11.00'de tesislerimizde yapılmak üzere ertelenmiştir." denildi.

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