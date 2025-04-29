Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişiyi telefonla arayarak 6 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 8 cep telefonu, 8 sim kart ve 22 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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