Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, kırsal bölgede devriye ve kontrol gerçekleştirdiği sırada yaralı haldeki bir kartalı fark etti.

        Yaralı kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Tartıştığı babasını öldürdü, annesini yaraladı
        Tartıştığı babasını öldürdü, annesini yaraladı
        Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada biri polis 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada biri polis 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bir kişi babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı
        Şanlıurfa'da bir kişi babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı
        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Şanlıurfa'da de...
        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Şanlıurfa'da de...
        Usulsüz sağlık raporu soruşturmasında 11 tutuklama
        Usulsüz sağlık raporu soruşturmasında 11 tutuklama
        Şanlıurfa'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapı...
        Şanlıurfa'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapı...