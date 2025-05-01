Şanlıurfa'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, kırsal bölgede devriye ve kontrol gerçekleştirdiği sırada yaralı haldeki bir kartalı fark etti.
Yaralı kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kartal, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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