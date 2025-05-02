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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:47
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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Sulu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterdi.

        Grup adına basın açıklaması yapan HÜDA PAR Siverek Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Baylan, İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirtti.

        Gazze'de yaşananların artık ne bir çatışma ne de bir savaşla tanımlanamayacağını aktaran Baylan, şöyle konuştu:

        "Bu bir vahşettir, bu sistematik ve planlı bir şekilde yürütülen etnik bir temizliktir. Sivillerin, özellikle çocukların ve kadınların hedef alındığı bu saldırılar, uluslararası kamuoyunun gözleri önünde açıkça bir soykırıma dönüşmüştür. İsrail'in devlet politikası haline gelen saldırganlığı, sadece silahlı güçlerle değil, elektriği keserek, hastaneleri bombalayarak, gıda ve suya erişimi engelleyerek yürüttüğü topyekun bir yıkımdır. Bu durum uluslararası hukuk açısından bir savaş suçu, ahlaki ve insani değerler açısından ise tam anlamıyla bir felakettir. Gazze'de insanlık, bombaların gölgesinde her gün bir kez daha ölüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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