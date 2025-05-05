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        "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu Şanlıurfa'da başladı

        Şanlıurfa'da Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığının işbirliğiyle düzenlenen "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:17
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        "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu Şanlıurfa'da başladı
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        Şanlıurfa'da Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığının işbirliğiyle düzenlenen "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu başladı.

        Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi'de gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, kadim medeniyetin önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Harran'ın önemli bilim ve kültür merkezlerinden biri olduğunu belirten Eraslan, şunları kaydetti:

        "Harran, sadece verimli toprakları veya ticaret yolları üzerinde olmasıyla değil, aynı zamanda bilim tarihinde bir Harran Okulu kavramıyla bilim tarihimize de damgasını vurmuş, önemli astronomlar yetiştirmiş bir bilim ve kültür merkezidir. Bu sempozyumun Harran Üniversitesinin ev sahipliğine yakıştığını düşünüyorum."

        Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının çok çeşitli başlıklarda ulusal ve uluslararası projelere ev sahipliği yaptığını ifade eden Eraslan, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren bilim ve devlet insanlarını dünyaya tanıttıklarını kaydetti.

        Burada konuşulanların yeni çalışmalara ufuk açacağına inandığını dile getiren Eraslan, şöyle devam etti:

        "İki gün süreyle devam edecek bu programda, sahasında önde gelen bilim insanlarımız var. Gerek Harran Üniversitesinden gerek Türkiye'mizin başka üniversitelerinden kıymetli bilim insanları burada. Onların bildirileriyle programın zenginleşeceğine, özgün bilgilerin konuşulacağına ve bunlardan hareketle yeni çalışmalara ufuk açılacağına olan inancım tamdır."

        Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da tarihin sıfır noktasında bulunduklarını hatırlattı.

        Sempozyum, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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