Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, dört aylık teknik takibin ardından Şanlıurfa ve Osmaniye'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, hafıza kartı, 42 bin 65 lira ve bahisle ilgili 6 not kağıdı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla, 1'i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis üzerinden 50 milyon lira işlem hacmi yaptıkları tespit edildi.