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        "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu Şanlıurfa'da gerçekleştirildi

        Şanlıurfa'da Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığının işbirliğiyle düzenlenen "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:17
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        "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu Şanlıurfa'da gerçekleştirildi
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        Şanlıurfa'da Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığının işbirliğiyle düzenlenen "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu tamamlandı.

        Harran ilçesinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününe ilişkin bilgi veren Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, dünya medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Harran'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Harran'ın bir çok medeniyetin buluşma noktası olduğunu ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:

        "Burada Harran Üniversitemiz ile insanlık, astronomi, tarih ve bilim şeklinde bir program tertip edildi. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden bilim insanlarını Harran Üniversitesi'nde bir araya getirerek iki gün boyunca bilim, bilim tarihi, Harran ekolü, Harran ekolünün yetiştirdiği El Battani gibi büyük bilginler konuşuldu. Bugün de Harran Kaymakamlığımızla daha önce planladığımız programı tertip ediyoruz. Amacımız, bu toprağın çocukları bu topraklara miras bırakılan hazineden haberdar olsun. Ciddi bir bilim, bilgi birikiminin üzerinde yaşıyorlar, biz de bu farkındalığı artırmak istiyoruz. Kurum olarak bilim dünyasıyla beraber bunun için çabalıyoruz."

        Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ise böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu belirterek, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Harran Üniversitesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Kadim bir tarihe sahip Harran'ın önemini öne çıkarmak istediklerini aktaran Han, "Harran, Emevilere, Asurlulara başkentlik yapmış, birçok medeniyet ve peygamberlere ev sahipliği yapmış bir şehir, birçok bilim insanı yetiştirmiş, matematikte, astronomide ve farklı alanlarda dünyanın ilk üniversitesinin olduğu bir yer." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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