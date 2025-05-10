Şanlıurfa'da sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
P.Y. idaresindeki 34 DHM 621 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 15'inci kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcular G.Y. ve İ.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 4 koyun da telef oldu.
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