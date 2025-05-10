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        Şanlıurfa'da sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:12
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        Şanlıurfa'da sürüye çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        P.Y. idaresindeki 34 DHM 621 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 15'inci kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında koyun sürüsüne çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde yolcular G.Y. ve İ.Y. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada 4 koyun da telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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