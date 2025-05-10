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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Şanlıurfa'da İl AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şanlıurfa'da İl AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:18
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Şanlıurfa'da İl AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şanlıurfa'da İl AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu başkanlığında AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, kaymakamlar ve ilgili kurumların katılımıyla AFAD İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Vali Şıldak, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'da kamu kuruluşlarımızın kapsamlı işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz deprem sonrası iyileştirme çalışmalarında çok iyi bir seviyeye ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıl sonuna kadar yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamış olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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