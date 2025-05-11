Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vali, Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede 3 adrese operasyon yapıldığını bildirdi.
Yapılan aramalarda, 44 av tüfeği, tabanca, 20 kurusıkı tabanca, 8 havalı tüfek ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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