İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye'yi kim istemez ? Terörsüz Türkiye'yi ancak terörü isteyenler istemez. Terörü isteyip terörden beslenenler istemez. Terörsüz Türkiye'nin inşa edilebilmesi için de doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi gerekmektedir." dedi.

Dervişoğlu, partisince düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Balıklıgöl'ü, Hazreti İbrahim'in makamını ve bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Dervişoğlu, şehit anneleriyle bir süre görüştü, Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra partisince Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katılan Dervişoğlu, kentte gördüğü atmosferin kendisini sevindirdiğini ve gelecek adına umutlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin peşinde koşması gereken şeyin huzur, kardeşlik ve zenginlik olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu: