Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Abit Taş'ın kullandığı 26 B 5451 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 U 0635 plakalı otomobil, İbrahim Gündoğan Caddesi'nde çarpıştı.

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