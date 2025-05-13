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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:03
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Abit Taş'ın kullandığı 26 B 5451 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 U 0635 plakalı otomobil, İbrahim Gündoğan Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Abit Taş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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