Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Tırda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphelendiği bir tırı durdurdu.

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