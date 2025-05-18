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        Şanlıurfa'da taraftarlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:42
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        Şanlıurfa'da taraftarlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak amacıyla Hürriyet Caddesi'nde yürüyen taraftarlar arasında başlayan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Mahmut A, Muhammed A. ve Baver A. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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